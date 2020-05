Archeologen ontdekken 200 jaar oud scheepswrak op de bodem van de Caraïbische Zee

Mexicaanse archeologen hebben een 200 jaar oud scheepswrak ontdekt op de bodem van de Caraïbische Zee. Het schip lag verborgen tussen een rif nabij Banco Chinchorro, een eiland voor de Mexicaanse kust. De wetenschappers vermoeden dat het wrak een Engels schip is dat in achttiende of negentiende eeuw door de golven kliefde. Ze vonden onder meer een kanon, een anker en ruwijzer tussen de houten overblijfselen van het schip. Volgens de Mexicaanse overheid is de bodem van de Caraïbische Zee bezaaid met historische scheepswrakken en zijn er al zeventig ontdekt.