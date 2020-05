MIVB-medewerker dreigt met jachtgeweer en zegt dat hij het zal meebrengen naar zijn werk

Opschudding bij het personeel van de MIVB, de Brusselse vervoersmaatschappij. Een werknemers poseert op sociale media met een jachtgeweer en zegt dat hij zijn wapen zal meebrengen naar het werk. “Ik ga ermee beginnen op het werk. En niet alleen voor klanten...”, dreigt hij.

De man poseert onherkenbaar. Ergens in de natuur. Hij heeft een jachtgeweer in de handen. “Ik ga ermee beginnen op het werk. En niet alleen voor klanten”, zegt hij. Waarmee hij juist wil beginnen, is niet duidelijk. Maar het wapen dat hij vast heeft, ziet er echt en vooral levensgevaarlijk uit.

“Wij hebben het bericht uiteraard gezien en zijn een onderzoek gestart. Maar voorlopig weten we niet om wie het gaat en zijn we er vrij zeker van dat het niet om een personeelslid gaat. De naam die hij gebruikt vinden we nergens terug in onze personeelsregisters. Dat dat zegt niets natuurlijk, het kan om een nepnaam gaan”, zegt An Van Hamme van de MIVB.

“Wij hebben er akte van genomen, onderzoeken het en nemen de nodige veiligheidsmaatregelen. Meer kunnen we daar voorlopig niet over zeggen”, zegt de woordvoerder van de MIVB.