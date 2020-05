Wanneer komt Joe Biden echt uit zijn kot? Rivaal van Trump worstelt met de schaduw van corona

Hoe zou het nog zijn met de Democratische presidentskandidaat Joe Biden? Terwijl zijn tegenstander Donald Trump dagelijks in de schijnwerpers staat, verbergt hij zich als een kluizenaar in zijn huis in Wilmington, Delaware. Hij voert letterlijk campagne vanuit zijn kelder. Corona kon voor de ex-vicepresident op geen slechter moment gekomen zijn. Hoewel hij leidt in de peilingen, vormt corona een serieus struikelblok op weg naar het Witte Huis. Hoe de verkiezingen tijdens de Spaanse griep verliepen, zal hem allerminst geruststellen.