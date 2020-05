Straf speelschema Premier League is ook goed nieuws voor Belgische fans: Play Sports gaat resterende 92 wedstrijden uitzenden

Tot voor kort had de Belgische voetbalfan enkel de Duitse Bundesliga om zich aan op te warmen, maar dat verandert vanaf midden juni, als de Serie A en de Premier League ook weer beginnen. Vooral de Engelse hoogste klasse zal er een straf speelschema op nahouden, met 92 wedstrijden in 39 dagen tijd en een maximale spreiding van de wedstrijden. De Belgische voetbalfan mag al beginnen kwijlen, want rechtenhouder Telenet is van plan alle wedstrijden uit te zenden.

De maximale spreiding van de wedstrijden in de Engelse hoogste klasse komt er om de voetbalsupporter die door de coronacrisis niet naar het stadion kan gaan tegemoet te komen. Dat wil zeggen dat wedstrijden zo min mogelijk zullen overlappen. Het resultaat? Na openingswedstrijden Manchester City-Arsenal en Aston Villa-Sheffield United op woensdag 17 juni, zijn er vanaf 19 juni Premier League-wedstrijden op vrijdag om 21u, op zaterdag om 13u30, 16u, 18u30 en 21u, op zondag om 13u, 15u, 17u30 en 20u en dan nog eentje op maandag om 21u.

Tussen dinsdag 30 juni en donderdag 14 juli wordt nog een versnelling hoger geschakeld. Dan zijn er ook drie opeenvolgende midweekspeeldagen voorzien met dezelfde starturen als de Champions League. Zowel op dinsdag, woensdag en donderdag zal er in die weken gespeeld worden om 19u en 21u. Een heus voetbalfestijn dus, met elke dag Premier League-voetbal op televisie. Welke wedstrijden op welk tijdstip gespeeld zullen worden, is wel nog niet bekend. In het weekend van 25 en 26 juli hoopt de Premier League zijn competitie afgewerkt te hebben, de week erna staat de bekerfinale op het programma.

In België is rechtenhouder Telenet, waar sinds twee weken ook de weer hervatte Bundesliga te zien is, van plan alle wedstrijden uit te zenden op zijn betaalzender Play Sports. “Wij gaan er alles aan doen om onze Premier League-fan maximaal op zijn wenken te bedienen”, reageert woordvoerster Isabelle Geeraerts. Voor Telenet is de buitenlandse hervatting van het voetbal sowieso goed nieuws. Het bedrijf ligt momenteel nog steeds in conflict met de Pro League, de belangenvereniging van de Belgische profclubs, over een proportionele terugbetaling van het voorschot op de tv-gelden.