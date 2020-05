Drieduizend landgenoten verspreid over de wereld hopen dezer dagen het verlossende bericht te krijgen dat ze naar huis kunnen terugkeren. Ze zitten vast in het land, de stad of zelfs de camping waar ze verblijven. Elk hebben ze hun eigen verhaal, elk gaan ze anders om met een lockdown in den vreemde. “België lijkt verder te liggen dan ooit. Ik weet nu wat heimwee is.”