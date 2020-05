Inter geeft de hoop op Dries Mertens op: “Vanbinnen is hij een Napolitaan”

Blijft Dries Mertens bij Napoli? Die vraag houdt de Belgische en Italiaanse voetbalfans al enkele weken - wat zeggen we, maanden - bezig. Het contract van de aanvaller loopt af en er was verregaande interesse van Chelsea en vooral Inter. De club van Romelu Lukaku leek een goede kanshebber, maar buigt nu het hoofd. “Het is duidelijk dat hij bij Napoli wil blijven”, verklaart Piero Ausilio, sportief directeur van Inter, bij Sky Italia.

Gratis, vlotscorend en tonnen ervaring. Inter zag het aflopende contract van Dries Mertens graag gebeuren en trainer Antonio Conte zag in de Rode Duivel een maatje voor Romelu Lukaku. Inter wendde zich dan ook tot de entourage van Mertens. “Het is onnodig te zeggen dat we contact hebben gehad”, bevestigt Ausilio. “Er was telefonisch contact tussen Marotta en De Laurentiis, de contacten waren concreet. Of hij al een akkoord heeft over een verlenging weet ik niet, maar het is duidelijk dat hij bij Napoli wil blijven. Vanbinnen is hij een Napolitaan. Ik begrijp de commotie dan ook niet.”