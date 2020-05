Geruchten rond Michel Preud’homme zwellen aan: blijft hij coach van Standard?

Hakt Michel Preud’homme dit pinksterweekend de knoop door over zijn toekomst als trainer van Standard? Het was de bedoeling dat er tegen 1 juni duidelijkheid zou komen, maar mogelijk duurt het toch langer. De geruchten dat Preud’homme ermee ophoudt en alleen doorgaat als technisch directeur/ondervoorzitter zwellen aan.

De voorbije dagen was er al sprake van spaak gelopen gesprekken met een potentiële opvolger. Voor assistent-trainer Mbaye Leye, die net als de meesten bij Standard in het duister tast over de plannen van de hoofdcoach, zou dat een fikse streep door de rekening zijn. Het plan was dat de oud-aanvaller van Zulte Waregem twee jaar onder de vleugels van Preud’homme het vak kon leren alvorens de stap naar hoofdtrainerschap te zetten. Tenzij Preud’homme gewoon nog doorgaat en dat nieuws straks triomfantelijk wordt bekendgemaakt op de website van de Rouches. Of hoe de twijfel dan opeens een gewiekste manier wordt om de abonnementenverkoop, die woensdag start, een boost te geven na de negatieve publiciteit van de voorbije maanden. Niets is onmogelijk op Sclessin.