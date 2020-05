Agent opgepakt die zwarte man in Minneapolis doodde bij arrestatie

Agent Derek Chauvin (44), die in de Amerikaanse stad Minneapolis een zwarte man doodde bij een arrestatie, is opgepakt. Dat melden de autoriteiten van de staat Minnesota

De agent gebruikte, zo was op camerabeelden te zien, onnodig geweld en zette zijn knie in de hals van verdachte George Floyd (46). Die stikte uiteindelijk.

Volgens een winkeleigenaar had hij betaald met een vervalst biljet van 20 dollar. Waarom de agenten hem op de grond duwden met een knie in zijn nek, is onduidelijk. Volgens getuigen bood hij geen weerstand.

In het politierapport is wel sprake van weerspannigheid, maar op de vele beelden van bewakingscamera’s en gsm’s van voorbijgangers is daar niets van te merken. Wel dat Floyd klaagde dat hij niet meer kon ademen, dat alles pijn deed, en dat verontruste omstaanders protesteerden. Tot het te laat was.

Derek Chauvin (44), de agent die verantwoordelijk wordt geacht, kon na de feiten vrij beschikken. Vrijdagavond is hij opgepakt.

De agenten die betrokken waren bij de arrestatie en niet ingegrepen hebben toen ze zagen dat de arrestant in ademnood verkeerde, zijn allemaal ontslagen.

Na de feiten braken rellen uit en werden winkels geplunderd en in brand gestoken. De politie gebruikte rubberkogels om de manifestanten te verjagen. Zij voelen zich gesteund door president Trump.

