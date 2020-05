Aster Vranckx, rijzende ster bij KV Mechelen: “Nu meer succes bij de meisjes? Dat ga ik niet zeggen”

Hij was wat molliger, voetbalde tot zijn veertiende bij provinciale ploegen en keek bijna nooit naar voetbal op tv. Toch deed Aster Vranckx (17) in het stopgezette seizoen vele monden openvallen. De tiener deed bij KV Mechelen slechts tien wedstrijden mee, maar het volstond om begeerd te worden door half Europa. Vranckx ontpopte zich van rups tot vlinder, maar blijft rustig. “Normaal blijf ik ook volgend seizoen bij Mechelen, hoor.”

Bij KV Mechelen zijn de trainingen al even stopgezet, maar voor ons wil Malinwa zijn goudhaantje nog wel even op het podium zetten. Als alles volgens plan was verlopen, had Aster Vranckx kunnen schitteren ...