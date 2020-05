“Dit heeft corona dan toch maar opgeleverd: de oplossing van het vaste seizoenkaarthoudersprobleem”

In Hongarije mag er voorzichtig weer publiek in de voetbalstadions. Ik heb staan juichen. Eindelijk weer een straaltje licht aan het eind van de tunnel. We mogen weer op een hard stoeltje naar een wedstrijd voetbal kijken. En wat maakt het uit dat het in Hongarije is. Een stadion is een stadion en een bal is een bal. Hongaars voetbal wordt ook gewoon met de voeten gespeeld.