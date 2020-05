En als we nu eens terugkeren naar één minister van Volksgezondheid?

Geen bevoegdheid die meer versnipperd is tussen het federale niveau en de verschillende deelstaten dan Volksgezondheid. De ziekenhuizen wordt nationaal aangestuurd, de rusthuizen regionaal. De thuisverpleging federaal, de thuiszorg Vlaams. De psychiatrische instellingen Vlaams, tenzij ze in ziekenhuizen gevestigd zijn. Wie er niet in thuis is, verdwaalt in het kluwen van bevoegdheden. Door de coronacrisis heeft iedereen het plots weer over meer centralisatie in de gezondheidszorg. Maar in welke richting: meer federaal, of net minder? “Er is sowieso meer integratie nodig.”