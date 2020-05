President Trump stapt uit Wereldgezondheidsorganisatie

Hij had er al eerder mee gedreigd maar vrijdagavond heeft de Amerikaanse president Trump op een persconferentie aangekondigd dat hij effectief uit de Wereldgezondheidsorganisatie stapt.

De Verenigde Staten is de grootste geldschieter van de WHO. Al dat geld, vorig jaar 450 miljoen dollar, zal nu naar andere gezondheidsinstellingen gaan, zei Trump nog.

Trump had eerder de WHO al een ultimatum gegeven. Volgens hem moest de organisatie hervormen, omdat ze te veel onder Chinese invloed zou staan en omdat ze de coronacrisis niet goed zou hebben aangepakt.

“Omdat ze er niet in zijn geslaagd de gevraagde en noodzakelijke hervormingen door te voeren, zullen we vandaag onze relatie met de Wereldgezondheidsorganisatie beëindigen en die fondsen omleiden naar andere, wereldwijde en verdiende dringende publieke gezondheidsnoden”, aldus Trump.”De wereld heeft antwoorden nodig van China over het virus. We hebben transparantie nodig.”

Al van bij het begin van de coronapandemie beschuldigde Trump de WHO ervan te toegeeflijk te zijn tegenover China. “De Chinese doofpotoperatie over het Wuhan-virus heeft de ziekte toegelaten zich over de hele wereld te verspreiden”, aldus Trump.

Vorige maand had de Amerikaanse president al aangekondigd dat de VS de financiering van het WHO zouden stopzetten. Een beslissing die toen wereldwijde kritiek veroorzaakte.