Hoofdverdachte doden in koelwagen in Essex opgepakt in Duitsland

In Duitsland is een man opgepakt die de vermoedelijke organisator zou zijn van het smokkelnetwerk van Vietnamese migranten, dat verantwoordelijk is voor de koelwagen waarin in oktober 39 lijken zijn aangetroffen.

De man is opgepakt in het kader van een Europees aanhoudingsmandaat dat Frankrijk had uitgevaardigd, aldus verschillende bronnen dicht bij het onderzoek. Dat heeft het Franse persagentschap AFP vernomen uit overeenstemmende bronnen.

Het smokkelnetwerk was verantwoordelijk voor het dodelijke transport met een koelwagen vorig jaar in oktober. In Essex werden toen 39 slachtoffers gevonden in het laadruim van een vrachtwagen. Ze waren allemaal omgekomen. De vrachtwagen was via Zeebrugge naar Engeland verscheept.

In het onderzoek zijn dinsdag in België en Frankrijk simultaan telkens dertien mensen opgepakt.