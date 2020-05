CEO Karel Van Eetvelt geeft uitleg bij de zoveelste paleisrevolutie bij paars-wit: “Dit is niet de laatste kans om Anderlecht te redden”

De muziek stopte met draaien en Marc Coucke wist geen stoel meer te bemachtigen. Opeens is Wouter Vandenhaute voorzitter én samen met Vincent Kompany ook aandeelhouder bij Anderlecht. Coucke kijkt voortaan toe van aan de zijlijn. Moeten we de zoveelste paars-witte stoelendans zo interpreteren? Gisteren wilde CEO Karel Van Eetvelt toch één en ander nuanceren over de toekomst van RSCA en van ons voetbal.