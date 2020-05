Wesley Sonck wordt dan toch ereburger van Ninove: “Straf! Dank u, Pedro Elias”

Ninove - Tot wat grapjes op tv kunnen leiden: de Ninoofse gemeenteraad wil voetbalanalist Wesley Sonck - samen met kunstschaatser Kevin Van Der Perren - ereburger maken als blijk van waardering omdat ze de stad uitstraling bezorgen.

In De Container Cup (Vier) stak commentator Pedro Elias geregeld de draak met de thuisstad van co-commentator Wesley Sonck en het feit dat hij nog geen ereburger is. Dat verbale steekspel is bij het stadsbestuur en de gemeenteraadsleden niet onopgemerkt gebleven. “Ik denk dat we die voorzet kunnen binnenkoppen”, zei Open VLD’er Jan Arijs tijdens de jongte gemeenteraad.

“Sonck is een echte Ninovieter. Hij woont hier, is hier opgegroeid en leerde voetballen bij VK Ninove. Hij groeide uit tot een nationale vedette, scoorde liefst 24 keer voor de Rode Duivels en schopte het tot sterkhouder bij de Europese topploegen zoals Mönchengladbach en Ajax. In 2002 kreeg hij de Gouden Schoen. En Sonck heeft het nooit nagelaten om zijn band met Ninove in de verf te zetten. Zelfs tijdens carnaval laat hij zich niet onbetuigd. Zijn verdiensten voldoen dan ook aan alle voorwaarden om te worden uitgeroepen tot ereburger.”

Oppositiepartij Forza Ninove droeg bovendien ook kunstschaatser Kevin Van Der Perren - met onder meer twee bronzen medailles op het EK - voor als ereburger. “Hij is al gekroond tot ereburger van Liedekerke omwille van de vele uren die hij daar op de ijspiste sleet. Ninove als zijn thuisstad mag niet achterblijven”, zei Ilse Malfroot.

Voorlopig kan het stadsbestuur maar één inwoner per jaar eren maar dat reglement wordt volgende maand aangepast zodat Sonck en Van Der Perren na de coronacrisis tijdens een gezamenlijke viering kunnen worden gehuldigd. “Straf! Dank u, Pedro en Woestijnvis. Ze zullen zeker een uitnodiging krijgen voor de huldiging. Ik had het intussen wel wat zien aankomen. Ik denk dat ik wel een goede ereburger zal zijn”, reageert Sonck.

“Heel plezant, zeker als het in je eigen stad is”, zegt Van Der Perren. “Ik ben Ninovieter in hart en nieren. Ik ben er wel wat van geschrokken omdat ik toch al acht jaar competitief ben gestopt. Maar blijkbaar ben je toch atleet voor het leven. Dat het samen met Wesley is, maakt het ook wat gemakkelijker omdat ik iemand ben die moeilijk met aandacht om kan.”