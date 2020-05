Duitse regering en Europese Commissie akkoord over cruciale punten steunpakket Lufthansa

De Duitse regering en de Europese Commissie zijn het eens geraakt over enkele cruciale punten bij de onderhandelingen over een steunpakket voor luchtvaartmaatschappij Lufthansa. Daarbij zal Lufthansa enkele landingsrechten (slots) in Frankfurt en München afstaan, zo heeft het Duitse persagentschap dpa vrijdagavond vernomen uit regeringsbronnen.

Volgens de Duitse krant Handelsblatt bepaalt het compromis dat de luchtvaartmaatschappij in totaal acht vliegtuigen en de 24 daarbij behorende slots afstaat.

Voor Lufthansa, het moederbedrijf van Brussels Airlines, ligt in Berlijn een groot steunpakket klaar. De overheid zou voor 6 miljard euro een belang van 20 procent in het kapitaal nemen en ook garant staan voor een lening van 3 miljard euro. De Commissie eiste in ruil dat Lufthansa slots op de luchthavens van Frankfurt en München opgeeft. Dat zagen de aandeelhouders echter niet zitten.

De uitkomst van de onderhandelingen is ook van belang voor Brussels Airlines. Ook in België lopen er gesprekken over steun door de overheid.