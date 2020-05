“Istanbul verliest organisatie van Champions League-finale door coronacrisis”

Krijgen we een nieuwe locatie voor de Champions League-finale dit jaar? The New York Times meent uit goede bron te weten van wel. Normaal vond de finale plaats in het Ataturk Olympic Stadium in Istanbul, maar de zorgen over de coronacrisis zet de UEFA ertoe aan te zoeken naar een andere locatie. De finale van het Kampioenenbal zou normaal zaterdag plaatsvinden.