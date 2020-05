Werf weer opgestart na corona: kathedraal zal 500ste verjaardag vieren zonder stellingen

Antwerpen -

Er wordt opnieuw gewerkt in de kathedraal en aan de torenspits. Nadat de werf weken stil heeft gelegen is de bedrijvigheid weer als vanouds. Het is de bedoeling dat de restauratie- en herstelwerken klaar zijn tegen mei van volgend jaar. Dan wordt de vijfhonderdste verjaardag van de kathedraal gevierd.