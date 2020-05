Lastenverlaging moet bedrijven meer zuurstof geven

Onnoemelijk veel werknemers zitten momenteel thuis in tijdelijke werkloosheid. Het systeem is goed voor de bedrijven, die zo tijdelijk hun loon niet moeten betalen. Maar voor de overheid loopt de rekening wel serieus op. Om bedrijven aan te zetten hun mensen weer aan de slag te laten gaan, voorziet de regering de komende drie maanden een lastenverlaging. Ondernemingen die dan meer werknemers in dienst hebben, moeten maar de helft van de bedrijfsvoorheffing betalen – een maatregel van 460 miljoen euro.

Maar er is nog een rist andere maatregelen. Zo verlengt minister van Financiën Alexander De Croo (Open VLD) het uitstel van betaling van belastingen voor bedrijven tot eind dit jaar. Hij breidt ook de tax shelter voor kmo’s uit moedigt investeringen in ondernemingen aan door de fiscale aftrek te verhogen tot 25 procent. Ook het overbruggingsrecht voor zelfstandigen wordt uitgebreid.

De regering komt tot slot ook tegemoet aan de kritiek van bedrijven op de bankgarantie die eerder al werd uitgewerkt. Bedrijven en zelfstandigen krijgen van de banken wel kredieten om deze moeilijke coronaperiode te kunnen overbruggen, maar moeten die na een jaar al terugbetalen. Dat is volgens de bedrijven veel te vroeg. De Croo gaat samen met de banken nu bekijken of dat niet kan worden aangepast.