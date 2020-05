Al 17.000 landgenoten weer op eigen bodem

Hoeveel Belgen zijn al thuisgeraakt?

Naar schatting 17.000. “7.500 van hen zaten op de 49 vluchten die ons land speciaal heeft gecharterd om landgenoten van over de hele wereld thuis te krijgen. Uit onder meer Marokko, Tenerife, Peru, Congo, Burundi, Ecuador en Zuid-Afrika. 2.500 andere landgenoten bemachtigden met onze hulp een zitje op een repatriëringsvlucht van een van de partnerlanden”, zegt Arnaud Gaspart van de FOD Buitenlandse Zaken. “Duizenden anderen geraakten via gefaciliteerde commerciële vluchten of ritten opnieuw in België. Vaak ook door ons toedoen, wij tonen de nood aan een vlucht bij hen aan. We staan in nauw contact met vliegtuigmaatschappijen.”

Zijn er veel klachten van landgenoten die niet thuis geraken?

De federale ombudsman ontving klachten van Belgen uit allerlei landen zoals Spanje, Algerije, Tunesië,… maar de meeste klachten kwamen van Belgen die vastzaten of vastzitten in Marokko. Er zijn ook mensen die meer informatie vragen of mensen die klagen dat de communicatie en informatie van Buitenlandse Zaken niet altijd duidelijk was.

“De meeste van de klachten gaan over de communicatie. Mensen zijn ongerust”, klinkt het bij de federale ombudsman. Die neemt het wel op voor de overheidsdienst. “Het is een titanenwerk wat zij nu doen, en het is normaal dat de manier van werken in de loop van het proces soms bijgesteld moet worden. Buitenlandse Zaken heeft al heel wat verbeterd en aangepast.” (thv)