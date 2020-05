Lyon vraagt om Frans voetbalseizoen alsnog uit te spelen, maar wordt uitgelachen door de… Minister van Sport: “Maak een film”

Olympique Lyon heeft de hoop nog niet opgegeven dat de Franse voetbalcompetitie alsnog uitgespeeld kan worden. Vrijdagavond heeft de club van Jason Denayer de liga officieel gevraagd om zijn beslissing van 30 april te herbekijken. “We blijven erop hameren dat die beslissing overhaast genomen werd”, klinkt het in een persbericht.

Op het ogenblik dat de Ligue 1 gestaakt werd, stond Lyon op een zevende plaats. Voor het eerst sinds 1997 greep het daardoor naast Europees voetbal. De zevenvoudige landskampioen meent nu toch over voldoende argumenten te beschikken om daar nog iets aan te doen. “Allereerst is de gezondheidssituatie in ons land sinds 30 april bijzonder gunstig geëvolueerd. Dan kwam donderdag het goede nieuws van onze premier Edouard Philippe dat de voetbalclubs hun trainingen vanaf 2 juni mogen hervatten en dat vriendschappelijke wedstrijden, mogelijk zelfs met publiek, vanaf 22 juni weer kunnen. En vrijdag bevestigde de liga dat er in juli vriendschappelijk gespeeld kan worden. Daar leiden wij uit af dat aan alle voorwaarden voldaan wordt om ook matchen met inzet te spelen.”

“We kunnen het seizoen eventueel afmaken in een vorm van play-offs en ook de start van volgend seizoen uitstellen naar midden september is een optie. Dat kwam La liga in Spanje al overeen met Mediapro en dat is toch ook onze mediapartner. Wij denken dat Mediapro erg geïnteresseerd zal zijn in een competitie-einde met play-offs en dat we daardoor een deel gaan kunnen recupereren van de honderden miljoenen die verloren gingen door de overhaaste beslissing van de profliga.”

Lyon hoopt alvast op de steun van Paris Saint-Germain, dat net als Lyon nog Europees aan de bak moet. “Omdat de Ligue 1 als enige grote Europese competitie de competitie voortijdig heeft afgebroken, gaan de Franse clubs minder goed voorbereid zijn dan hun tegenstanders”, argumenteert Lyon. Olympique Lyon moet voor zijn terugwedstrijd in de achtste finales in de Champions League naar Turijn en verdedigt daar tegen Juventus een 1-0 voorsprong uit de heenwedstrijd, Paris Saint-Germain wist zich al voor de kwartfinales te plaatsen.

Foto: AFP

“Maak een film”

Maar de Franse Minister van Sport Roxana Maracineanu is de herhaalde oproep van Lyon een beetje beu. Dat bleek uit haar cynische antwoord tijdens een interview met L’Alsace.

“Wat willen jullie dat ik daar op zeg? De bioscopen gaan binnenkort weer open. Als meneer Aulas zoveel scenario’s om voor te stellen heeft, dan nodig ik hem uit om een film te maken en die af te spelen in een bioscoop wanneer die weer publiekelijk toegankelijk zijn. Ik heb geantwoord op een van zijn vele voorstellen, waarin ik heb uitgelegd hoe een overheid werkt. Net als de Franse voetbalbond, de Franse profliga en de relatie tussen hen allemaal.”