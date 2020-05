Antiwitwascel ontdekt slechts peulschil van miljarden euro’s drugsgeld

De opbrengsten van de drugshandel worden nog amper gedetecteerd in ons land. Terwijl de antiwitwascel alleen al de cocaïne die hier passeert op 30 miljard euro schat, kon de cel vorig jaar slechts 11,51 miljoen euro potentieel drugsgeld signaleren aan het gerecht. Dat blijkt uit het jaarverslag van de Belgische antiwitwascel, dat de krant De Tijd kon inkijken.

Uit het verslag blijkt dat de cel vorig jaar voor ruim 1,538 miljard euro aan verdachte geldverrichtingen doorspeelde aan het gerecht. Dat ligt in lijn met de bedragen van de vorige jaren. Al dat potentieel misdaadgeld dook op in de 1.065 dossiers die de antiwitwascel doorgaf aan de parketten. Onder andere de sociale fraude zit in de lift. Steeds meer Brazilianen of Portugezen gebruiken Belgische schermvennootschappen om mensen in het zwart te laten werken in de bouw- en de schoonmaaksector. Het gaat ook om Turks-Bulgaarse netwerken, die ook actief zijn in de landbouw, de vleesverwerking en de transportsector, en die hun inkomsten versluizen naar postbusadressen in Bulgarije.

In de dossiers die de antiwitwascel doorspeelde aan het gerecht was sprake van slechts 11,51 miljoen euro afkomstig uit illegale drugshandel. Een peulschil als je weet dat in de gemelde dossiers sprake was van 311 miljoen euro uit ernstige fiscale fraude, 299 miljoen uit illegale wapenhandel en 228 miljoen euro uit sociale fraude. De belangrijkste oorzaak lijkt te zijn dat miljarden euro’s drugsgeld worden witgewassen via kanalen die ontsnappen aan het witwasdetectiesysteem.

Tussen 2010 en 2019 zijn 633 vonnissen uitgesproken over dossiers die de antiwitwascel doorspeelde aan het gerecht. De voorzitter van de antiwitwascel zegt dat het effect van alle preventieve witwasmaatregelen niet alleen aan die vonnissen mag worden afgemeten, omdat de cel ook info deelt met andere overheidsdiensten en een belangrijke internationale rol speelt.