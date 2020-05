Gewezen toptalent is “diep geschokt” door ongepaste video van zijn vader: “Dit past niet in deze tijd”

Ruzie ten huize Meyer. De Duitser van Crystal Palace, de club waarvoor hij Schalke 04 in 2018 verliet, kon allesbehalve lachen met een video die zijn vader op sociale media zette.

Het gaat sowieso al niet bijster goed met ‘Die Köningsblauwen’ in de Bundesliga. De club van Benito Raman staat pas negende en kijkt alweer aan tegen een seizoen zonder Europees voetbal. Bovendien kampen ze in Gelsenkirchen met financiële problemen, een van de redenen waarom Meyer - die aanzien werd als een toptalent - twee jaar geleden als vrije speler vertrok.

“Beter wordt het niet, mannen. Beter wordt het niet”, roept de vader van de middenvelder in een video. “Door de verboden stad Gelsenkirchen naar de belastingadviseur. Lekker met de betaalde Lamborghini van de faillissementsclub. Heerlijk!”

Papa von Max Meyer mit der bezahlte Lambo durch die verbotene Stadt zum Steuerberater. Besser geht nich, Männer! #schalke #s04 #maxmeyer pic.twitter.com/HzTA0EEZKN — FINN DE RELLA (@f7nnderella) May 29, 2020

Meyer kon er niet mee lachen. “Ik ben net op de hoogte gebracht van de video van mijn vader”, schreef hij op Instagram. “Ik ben hierdoor diep geschokt. Het past niet in mijn wereld, het past niet in deze tijd. Het is eigenlijk nooit gepast. Ik ben Schalke 04 veel verschuldigd en distantieer me van de aard en inhoud van deze video.”