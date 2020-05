Wim De Decker over zijn afscheid bij Antwerp: “Er wás een plan: Bölöni en ik gingen onze rollen anders invullen”

Nieuwe wijn vraagt nieuwe zakken. In de opmars van Antwerp FC was eerst geen plek meer voor succescoach Laszlo Bölöni. In zijn zog volgde zijn trouwe compagnon de route. Wim De Decker (38) nam afscheid van de club die hem zeven fantastische jaren heeft geschonken. En vice versa. ­AA Gent stond meteen klaar om hem in te lijven. “Ik verwijt Antwerp niets. Al verbaast het me dat de club me weken en zelfs maanden in het ongewisse heeft gelaten. Al die tijd kreeg ik geen enkel concreet voorstel. Ik had geen andere keuze dan te vertrekken en een nieuwe uitdaging te zoeken. Met opgeheven hoofd.”