“Lid van Belgische koninklijke familie betrapt op lockdownfeestje in Spanje, test week later positief op coronavirus”

Een lid van de Belgische koninklijke familie heeft dinsdag een illegaal feestje bijgewoond in de Spaanse stad Cordoba. Dat is aan het licht gekomen nadat diezelfde persoon terugkeerde naar België, en daar donderdag positief getest op het coronavirus. Dat meldt de Spaanse krant El Confidencial.

‘El Confidencial’ kon de hand leggen op een intern document van de Andalusische overheid, waarin staat te lezen dat 27 mensen dinsdag in Cordoba een feestje hielden in een privéwoning. Nochtans zijn bijeenkomsten met zoveel gasten nog steeds verboden in Spanje. De Andalusische regering heeft de lokale autoriteiten dan ook opgedragen om een onderzoek te openen. In afwachting moeten de 27 aanwezigen allemaal in quarantaine.

De zaak kwam aan het licht nadat één van de aanwezigen positief testte op het coronavirus: een nog niet geïdentificeerde gast die twee dagen eerder vanuit België naar Spanje was gevlogen, en een dag na het feestje symptomen van Covid-19 vertoonde. Een test op het coronavirus bevestigde vrijdag dat de Belg besmet was met het coronavirus.

De identiteit van de aanwezigen en dan met name van de besmette Belg werden nog niet onthuld, daarvoor beroepen de Spaanse autoriteiten zich op de privacywetgeving. El ‘Confidencial’ weet wel dat het ging om een feestje “voor de aristocratie”, en laat bronnen aan het woord die melden dat “er mensen verwant aan het Belgische koningshuis aanwezig waren op het feestje.”