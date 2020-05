Een potentiële ‘virusbom’? Honderden toeschouwers aanwezig bij voetbalmatch die eindigt met… veldbestorming

Straffe beelden uit Frankrijk. In de buurt van Strasbourg moest de politie ingrijpen toen bleek dat er zo’n vierhonderd toeschouwers aanwezig waren bij een illegale voetbalwedstrijd. De autoriteiten bij onze Zuiderburen konden er absoluut niet mee lachen.

De wedstrijd tussen Neuhof en Hautepierre vond vorige zondag plaats in het Paco-Mateo stadion, waar de doelen nog aanwezig waren in tegenstelling tot op andere velden in de regio. Uit beelden die wat later opdoken op sociale media is te zien dat er toeschouwers rijen dik langs het veld staan. De politie was aanwezig omdat er in Frankrijk niet meer dan tien mensen tegelijkertijd mogen samenkomen, maar kon niet op tegen de honderden toeschouwers.

Op een bepaald moment werd er gescoord en bestormden tientallen toeschouwers het veld om het doelpunt te vieren. Niemand droeg daarbij een masker en van de 1,5 afstand houden, was helemaal geen sprake. Integendeel...

Around 400 people attended a local football match in #Strasbourg on Sunday. Fans who ignored social distancing measures and were not wearing face masks were captured cheering for their teams at Paco-Meteo stadium.#France #COVID19 pic.twitter.com/1gefKG2MRO — Ruptly (@Ruptly) May 26, 2020

#Strasbourg zone rouge la plus touchée par le #Covid , 400 personnes pour un match de foot sans aucune retenue !

Ailleurs plage dynamique ou parqués comme du bétail avec des cordes , parcs et jardins fermés etc etc ?? pic.twitter.com/UmmGvwOhi2 — ReiNe Margot ? (@c_toujours_moi) May 25, 2020

De reactie van de lokale autoriteiten was hard. “Wat er zich dit weekend afspeelde, was onverantwoord en zwaar buiten alle maatregelen”, aldus schepen van sport Serge Oehler. “Het is nu aan de verkozenen om in actie te komen en maatregelen te treffen. Dwaasheid en onverantwoordelijkheid kunnen tot een rampzalige gezondheidssituatie op ons grondgebied leiden. Onze regio en het medische personeel hebben dit niet nodig. Ik vraag de mensen van Strasbourg dan ook om hun verantwoordelijkheid op te nemen. COVID-19 is geen standpunt, het is een gif.”

Viroloog Gilbert Deray, actief in het Parijse ziekenhuis Pitie-Salpetriere, had het in een reactie over een “potentiële virusbom”.