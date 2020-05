Eeuwenoude Romeinse mozaïekvloer ontdekt na jaren onder wijngaard verborgen te liggen

In de buurt van het Italiaanse Verona hebben archeologen een authentieke mozaïekvloer van meer dan duizend jaar oud ontdekt. Ze lag jarenlang verborgen onder een wijngaard. De vloer zou uit de derde of vierde eeuw stammen, ongeveer rond de periode dat het Romeinse Rijk gesplitst werd. De archeologen die de prachtig bewaarde vloer ontdekten zijn zwaar onder de indruk: “Deze vloer vinden is een van de meest ontroerende ervaringen in mijn leven.”

De vloer maakt deel uit van een Romeinse villa. Opvallend is het feit dat de site al eerder door archeologen werd onderzocht, in 1922 - bijna honderd jaar geleden. Door geldgebrek en een luie restaurateur werd de villa toen terug onder de aarde bedolven door de toenmalige landeigenaar. Zo werd de villa uiteindelijk bijna vergeten. Tot in 2019, toen een groep archeologen opnieuw begon met de opgravingen. De vloer is een klein onderdeel van wat een enorme villa moet zijn. Omdat de vloer in zo’n goede staat is, spreken de archeologen over een belangrijke historische vondst.

Om de wijngaard zo min mogelijk te beschadigen, wordt de opgraving momenteel in grote greppels vervolledigd. Het zal nog enkele jaren duren eer de hele villa blootgelegd wordt. Dit keer zullen de archeologen grondig moeten nadenken over wat er met de vloer en andere restanten zal gebeuren: “Als we alles gevonden hebben, is het van belang dat we alles beschermen en conserveren. Misschien kan het daarna overgebracht worden naar een museum.”

