Duizenden betogers tegen massa ontslagen bij Renault

Duizenden mensen hebben zich zaterdag verzameld aan de Renault-fabriek in het Noord-Franse Maubeuge. Ze protesteren tegen de beslissing van de autoconstructeur om wereldwijd 15.000 banen te schrappen, waarvan 4.600 in Frankrijk. De fabriek in Maubeuge ligt sinds vrijdag stil.

De betogers ondernemen een mars van de Renault-fabriek naar het stadhuis van Maubeuge, een afstand van ongeveer 6 kilometer.

In de fabriek in Maubeuge werken zo’n 2.100 mensen. De directie van Renault denkt eraan de sites van Maubeuge en Douai, die ongeveer 70 kilometer uit elkaar liggen, te fuseren. In Douai werken ongeveer 2.900 mensen.