Kind van twee aangereden in Schaarbeek: dader vlucht maar wordt tegengehouden door omstanders

Brussel / Schaarbeek - Een kind van twee jaar oud is vrijdagavond rond 20.15 uur aangereden door een wagen in de Kesselsstraat in Schaarbeek. Het kind werd overgebracht naar de spoeddienst van het ziekenhuis, maar is niet in levensgevaar.

Uit de eerste elementen van het onderzoek blijkt dat de bestuurder wou vluchten, maar werd tegengehouden door buurtbewoners. De politie pakte de man op en droeg hem over aan het parket. “De bestuurder is vrijdagavond verhoord en ondertussen vrijgelaten”, vertelt Audrey Dereymaeker, woordvoerster van de politiezone Noord

Er is een onderzoek geopend. Beelden van bewakingscamera’s in de buurt zullen worden onderzocht om de omstandigheden van de feiten te achterhalen. Het wijkcomité klaagt al jaren aan dat er in de bewuste straat straatraces worden gehouden. “We weten niet of dat ook hier het geval was, maar het klopt dat er in deze wijk straatraces plaatsvinden. We hebben in het verleden al verschillende voertuigen in beslag genomen. Of we deze maatregel ook deze keer zullen moeten toepassen, moet het onderzoek uitwijzen”, besluit Dereymaeker. (amg/belga)