Duitse bondscoach Joachim Löw kijkt tevreden terug op herstart Bundesliga

Op interlandvoetbal is het nog zeker enkele maanden wachten, maar Duits bondscoach Joachim Löw volgde uiteraard van dichtbij de hervatting van de Bundesliga. Zijn analyse is positief. “Het is een ander soort voetbal omdat er achter gesloten deuren wordt gespeeld, maar ik ben verrast door de kwaliteit”, zegt hij zaterdag in een video verspreid door de Duitse voetbalbond.

“De grote motivatie van de spelers en de teams is een aangename verrassing”, zegt Löw. “Je voelt de honger bij de spelers naar competitie, om doelpunten te maken, om doelpunten te verhinderen. Ik vind het ook aangenaam te merken dat de spelers na zo’n lange onderbreking zo gemotiveerd zijn. Ze doen hetzelfde alsof ze voor 80.000 mensen zouden spelen.”

De Bundesliga hervatte als eerste grote competitie. In juni volgen Spanje, Italië en Engeland. “Het is positief dat Duitsland de pioniersrol op zich heeft genomen, met zijn uitgebreide veiligheids- en hygiënevoorschriften rond de matchen”, gaat Löw verder.

Voor de Duitse bondscoach is het inmiddels al tien maanden geleden dat hij nog op een wedstrijdbank zat. Oefenduels in maart tegen Spanje en Italië werden geschrapt, net als het EK dat naar 2021 verhuisde. Löw zegt te hopen dat er in september opnieuw interlands kunnen plaatsvinden. “We bereiden ons daar mentaal op voor.”