Chaos aan Franse grens: België laat oversteek toe, Frankrijk stuurt iedereen terug

Er heerst grote onduidelijkheid en chaos aan de grensovergangen tussen ons land en Frankrijk, meldt de Franstalige nieuwszender RTL. Hoewel onze regering familiebezoeken en winkelen in het buitenland weer toestaat, zien onze zuiderburen dat anders. “Wij openen onze grenzen niet voor 15 juni”, klinkt het bij het ministerie van Binnenlandse Zaken in Frankrijk. Ook in Nederland reageren burgemeesters verrast.

De nieuwe versoepeling werd gisteren pas aangekondigd door binnenlandminister Pieter De Crem. Vanaf zaterdag 30 mei kunnen we weer familie bezoeken over de grens met Nederland, Duitsland en Luxemburg. En ook Frankrijk. Maar daar knelt het schoentje. Vanochtend werden heel wat mensen teruggestuurd. Lezers meldden aan RTL dat ze de grens niet over mogen en dat Franse agenten kwaad reageren als ze hen op de maatregelen aanspreken.

Volgens de gendarmerie van Maubeuge - een Franse gemeente net onder de Waalse stad Bergen - klopt het inderdaad dat Frankrijk een oversteek nog niet toestaat. “Dit wordt niet goedgekeurd door de Franse politie. Wie het toch doet, riskeert een boete van 135 euro. Bij recidive kunnen we mensen arresteren.”

Het ministerie van Binnenlandse Zaken in Frankrijk bevestigt die uitspraken aan RTL. “Zoals we altijd gezegd hebben: onze grenzen gaan niet open voor 15 juni. Zeker, de Belgen hebben hun grens wél opengesteld, maar in Frankrijk is dat dus nog niet het geval.”

Ook Nederland verrast

Ook in Nederland valt men uit de lucht. De burgemeester van Sluis, Marga Vermue, reageert bij VRT verrast. “Jullie Belgen zijn goed in verrassingstactiek. In maart ging de grens plots dicht zonder enig overleg, en nu worden we weer verrast.” De burgemeester was niet op de hoogte van enige versoepeling, hoewel er deze week nog overleg was met burgemeesters van naburige Vlaamse gemeenten. “Dit is geen voorbeeld van tijdige communicatie. Er wordt nu spoedoverleg gepleegd over wat deze maatregel betekent voor Sluis.

De Crem verbaasd over kritiek

Bij het kabinet van minister van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem (CD&V) reageren ze verbaasd op de verwarring in de buurlanden. “Alles is nochtans doorgesproken met de betrokken landen”, benadrukt de woordvoerder van de minister. “De Nederlandse minister van Justitie en Veiligheid Ferd Grapperhaus was wel degelijk op de hoogte: hij heeft daarover vrijdagavond zelfs nog een tweet verstuurd.”

Mooi dat de Nederlands-Belgische grens weer open gaat voor familiebezoek. Dat is een steun voor het hart!

Hierover de laatste weken veelvuldig contact gehad met mijn Belgische collega. Hij bracht me net dit goede nieuws. Veel dank @pieterdecrem https://t.co/QVBSZEswBK — Ferd Grapperhaus (@ferdgrapperhaus) May 29, 2020

De Crem erkent dat zijn collega Philippe Goffin (MR) nog gesprekken voert met zijn Franse collega over het bezoek, maar wijst erop dat de maatregelen voor het familiebezoek in beide richtingen gelden. Wie aan de Belgisch-Franse grens tegengehouden wordt, kan vragen dat de familie naar België komt. “Dat mag zeker geen probleem zijn”, klinkt het bij De Crem. Hij betreurt ook dat er vanuit de buurlanden kritiek komt op de maatregel. “We hadden ook kunnen wachten tot 8 juni om het toe te laten, maar wilden tegemoetkomen aan de vele vragen.”

Dat het Ministerieel Besluit ook winkelen over de grens toelaat, mag niet gezien worden als een vrijgeleide om een dagje over de grens te shoppen. “Wie zich verplaatst naar een buurland moet zich daar uiteraard aan de regels houden”, zegt het kabinet-De Crem. “En net zoals in eigen land moet het een redelijke verplaatsing zijn: je moet vanuit Brussel niet even naar Amsterdam rijden. Die maatregel is er gewoon gekomen op vraag van de grensregio’s, waar de gesloten grenzen voor ongewilde praktische problemen zorgden.”