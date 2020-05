Motorrijder onder invloed vlucht weg met 200 kilometer per uur

De Antwerpse politie heeft vrijdag een motorrijder onderschept die onder invloed was van drugs. Hij was er met hoge snelheid vandoor gegaan en haalde snelheden boven de 200 kilometer per uur.

De politie had de motorrijder opgemerkt tijdens een controleactie aan de Noorderlaan, waar hij met hoge snelheid voorbij kwam rijden. Aanvankelijk kon de bestuurder aan de aandacht ontsnappen, maar via het cameranetwerk van de politie kon hij opnieuw in beeld worden gebracht.

De politie probeerde de man te onderscheppen, waarop hij met hoge snelheid probeerde te ontkomen. Hierbij werden op de autosnelweg snelheden boven de 200 kilometer per uur gehaald. De bestuurder testte positief op druggebruik. Zijn rijbewijs werd meteen voor vijftien dagen ingetrokken en hij zal zich voor alle inbreuken moeten verantwoorden bij de politierechter.