Zonnigste lente sinds het begin van de metingen: al 712 uur zonneschijn en de teller loopt nog

Hoewel de meteorlogische lente pas zondagavond eindigt, is het nu al zeker: dit was de zonnigste lente ooit. Of toch sinds het begin van de metingen van het aantal uren zonneschijn in 1887. Sinds 1 maart heeft de zon 712 uur en 30 minuten geschenen en daar kunnen nog wat uurtjes bijkomen.

Wat u ongetwijfeld al heeft aangevoeld, klopt. De lockdown hebben we beloofd in de meest zonnige lente sinds het begin van de metingen. Het vorige record dateert van 2011, toen we 707 uur en 16 minuten zonneschijn kregen, zegt Pascal Mormal van het KMI. “Vandaag en morgen, zondag, zal de zon ook héél veel schijnen. De kans bestaat dat we ongeveer 740 uur halen.”

Zonnig betekent niet per se warm. “Qua temperatuur zitten we niet in de hoogste cijfers. In Ukkel hebben we maar één dag boven de 25 graden gehad en de nachten waren toch vrij fris. Het was met 11,2 graden wel warmer dan het gemiddelde van 10,1.”

Wel bleek deze lente ook héél droog, al breekt ze ook daar geen échte records. “Dat komt omdat het begin maart nog vrij veel geregend heeft. Maar april en mei waren wel enorm droog. De combinatie van die twee maanden is met 25,9 mm de tweede droogste sinds de metingen begonnen. Enkel in april en mei van 1893 was het droger, toen er slechts 24,4 mm regen viel.” Ook mei breekt records qua neerslag: “Het is de tweede droogste mei sinds 1833, toen er maar 1,4 mm regen viel. Nu zitten we aan 5,4 mm.”

