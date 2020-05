Politie opent onderzoek naar verdacht overlijden: vrouw valt van trap in Sint-Gillis-Waas

Sint-Gillis-Waas - Een 56-jarige vrouw is deze ochtend dood teruggevonden in haar woning in de Blokstraat in het Oost-Vlaamse Sint-Gillis-Waas. De vrouw lag onderaan de trap, maar de politie bestempelt de zaak als een verdacht overlijden.

Vanmorgen omstreeks 9 uur kregen de hulpdiensten een oproep van een boewoner uit de Blokstraat dat de buurvrouw onderaan de trap op de grond lag in de gang van haar woning. Het is niet duidelijk of de vrouw op dat moment nog leefde en of ze nog naar het ziekenhuis werd overgebracht en daar overleed. In de loop van de middag kwam het parket ter plaatse om te onderzoeken wat er zich juist heeft afgespeeld.