Fiscaal expert Michel Maus: “Nieuwe belastingen zijn onvermijdelijk, maar niemand durft die beslissing nemen”

De superkern geraakt er maar niet uit en zal uiteindelijk pas volgende week beslissen over het relanceplan voor onder meer de horeca. “De regering zal weinig anders kunnen dan getroffen sectoren steunen met onder meer btw-verlagingen. Alleen: die factuur moet worden terugbetaald, en daar wringt het schoentje”, zegt fiscaal expert Michel Maus (VUB). Hoe dat moet is vrij eenvoudig: met besparingen en belastingen. “Maar op dit moment is daar niemand scheutig op in de politiek. Dus zitten we met een groot probleem, want die boemerang komt terug. Dat staat vast.”