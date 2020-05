Vanavond nieuwe kans voor lancering Amerikaanse SpaceX-raket

Als alles goed gaat - en die kans is zowat 50/50 - vertrekt vanavond om 21.22 uur Belgische tijd dan toch een Amerikaanse raket de ruimte in. De lancering van de SpaceX Falcon 9 was eerder deze week uitgesteld door het slechte weer.

Het is hét luchtvaartevenement in de States sinds lang. In 2011 gingen de space shuttles met pensioen en sindsdien heeft de NASA geen Amerikaanse astronauten meer de lucht in gestuurd vanop Amerikaanse bodem. Woensdag moest de Falcon 9 opnieuw twee astronauten naar het ISS sturen, maar dat feestje ging op het laatste nippertje niét door.

Dat had alles te maken met het slechte weer. Tien weermannen houden voor, tijdens en na de lancering nauwgezet alle weerfenomenen in de gaten. Als er 30 minuten voor na de lancering binnen de 20 kilometer bliksem te zien is, wordt alles afgeblazen. Maar het hoéft zelfs niet te onweren: ontsabiele wolken die vol elektrische lading zitten, kunnen al voldoende zijn. Want als een raket er met hoge snelheid doorgestuurd zou worden, zou het toch kunnen gaan bliksemen. De Apollo 12 - de tweede landing op de maan - werd tijdens de lancering geraakt door de bliksem, maar kon toch gered worden. Nadien werden de lanceringsregels strikter.

Foto: REUTERSj

Die regels zouden ook vanavond roet in het eten kunnen gooien. De kans dat de lancering straks niet doorgaat, wordt geraamd op 50/50. Ook zondag is een lanceermoment voorzien, met iets gunstigere kansen van 60 procent. Lukt ook zondag niet, dan kijken we al naar dinsdag.

Zaterdagavond stappen Robert Behnken en Douglas Hurley - twee boezemvrienden - in de Crew Dragon. De capsule zal hen in 19 uurtjes tijd naar het ISS brengen. Het traject dat woensdag voorzien was had ervoor gezorgd dat we de raket ook vanuit België even konden zien, maar dat is alvast vanavond niet meer het geval.