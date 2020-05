Geweldige goal bezorgt Schalke vierde nederlaag op rij

Nul op twaalf voor Schalke 04 sinds de herstart van de Bundesliga. De ploeg van Benito Raman verloor met 0-1 van Werder Bremen, een heerlijk doelpunt van Bittencourt. Schalke blijft zo in de middenmoot hangen, terwijl Werder -dat tegen degradatie strijdt- op twee punten van Fortuna Düsseldorf komt.

Onze landgenoot Benito Raman begon bij Schalke op de bank, maar viel bij rust in. Hij scoorde meteen bijna de gelijkmaker na een goed actie, maar de doelman redde knap. Schalke drong nog aan, maar het was Werder dat nog dicht bij de 0-2 was.

Nog in Duitsland klopte het Hertha Berlijn van Boyata en Lukebakio Augsburg met 2-0, na een knap kunststukje van Dilrosun, die de bal op subtiele wijze omhoog wipte alvorens te scoren (video onder). Piatek maakt er nog 2-0 van.