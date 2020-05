Kind van twee komt om bij dramatisch dodehoekongeval in vakantiepark

Koksijde - In een vakantiepark langs de Polderstraat in Oostduinkerke is deze middag een kindje van twee overleden bij een aanrijding in een vakantiepark. Volgens het parket maakte de vader een manoeuvre en merkte hij daarbij zijn kindje niet op.

Het ongeluk gebeurde in Sun Parks rond 15 uur. Het ongeluk zou gebeurd zijn toen de papa een manoeuvre maakte. Het kind zou zich in de dode hoek van de wagen hebben bevonden. De medische hulpdiensten ontfermden zich over het kindje en brachten het naar het ziekenhuis. Daar is het kind deze namiddag gestorven. “Omdat het duidelijk is dat het om een dodehoekongeval gaat, werd er geen deskundige aangesteld”, meldt het parket. “Het gaat dus om een zeer tragisch ongeluk. De familie, afkomstig uit Oost-Vlaanderen, krijgt bijstand van de politie. (JHM)