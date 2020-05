Waregem - In de Bieststraat in Waregem is een dodelijk slachtoffer gevallen bij een ontploffing in een huis.

De brandweer kwam vanmiddag ter plaatse nadat het een oproep had binnengekregen van een probleem in een woning in de Bieststraat. Er moest amper geblust worden, maar allicht is er een ontploffing gebeurd in het huis. Mogelijk door manipulatie van gasflesssen. Het huis wordt bewoond door Fransen, de buurt is afgesloten voor alle verkeer. (Later meer) (VKK)