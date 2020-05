Gouverneur Minnesota zet volledige nationale garde in tegen onrust

De gouverneur van Minnesota, Tim Walz, zal de volledige nationale garde in zijn staat inzetten tegen de rellen. Dat is een primeur in de 164-jarige geschiedenis van die militaire dienst.

“De toestand in Minneapolis gaat niet meer over de moord op George Floyd, het gaat over een aanval op de burgermaatschappij, angst inboezemen en onze mooie steden verstoren”, zei Walz tijdens een persconferentie.

Jon Jensen, hoofd van de Minnesota National Guard, kondigde aan dat zowat 2.500 soldaten worden ingezet. De gouverneur had al een deel van de nationale garde ingeschakeld om ‘s nachts te patrouilleren door de straten van Minneapolis.

Maandag stierf de 46-jarige George Floyd na een brutaal politieoptreden in Minneapolis. Een van de vier bij de operatie betrokken politieagenten is vrijdag beschuldigd van moord. Hij is de blanke agent die zijn knie minutenlang op Floyds nek had gehouden.

In een reactie op de dood van George Floyd, braken in verschillende Amerikaanse steden protesten uit. Die draaiden soms uit op geweld.