Red Flames mochten weer uit hun kot voor training in groep (met strenge regels): “Ik stond te popelen als een klein kind”

De Red Flames hebben zaterdag in Tubeke voor het eerst in twaalf weken weer samen getraind. “Ik ben blij dat ik de speelsters nog eens in levenden lijve kon zien”, verklaarde bondscoach Ives Serneels.

“Op deze training wou ik in de eerste plaats zien hoever iedereen conditioneel staat. De speelsters hebben in deze bijzondere tijden niet stil gezeten, maar competitie hebben ze natuurlijk niet gehad. Intensieve trainingen doen we nog niet. De speelsters moeten geen zware fysieke inspanningen leveren, maar in de eerste plaats het balgevoel terugkrijgen.”

Tijdens de lockdown hield Serneels op digitale wijze contact met de speelsters en met de andere stafleden. “Eigenlijk was het voor mij een heel drukke periode. Ik wou de connectie met iedereen maximaal bewaren. Uiteindelijk hebben we de speelsters meer gehoord, dan dat we ze zouden gehoord hebben mocht het competitie geweest zijn. Toch is het prettig dat we elkaar nu weer op het veld zien.”

De training, gesloten voor supporters en pers, gebeurde strikt volgens de geldende veiligheidsvoorschriften. Maximaal stonden er twintig personen op het veld. De 37 speelsters van de ruime kern waren uitgenodigd en dus werd er in twee groepen en op twee velden getraind. Op elk moment bleef tussen speelsters en staf een afstand van anderhalve meter bewaard. Meteen na de training trok iedereen huiswaarts, douchen gebeurde thuis.

“Als een klein kind”

Ook boegbeeld Tessa Wullaert was er zaterdag bij. De speelster van Manchester City was blij dat ze hier voetbalschoenen weer kon aantrekken. “Ik denk dat ik voor iedereen spreek als ik zeg dat we hiernaar hebben uitgekeken”, zegt de veelzijdige kapitein. “Het was dan wel zonder contact trainen, maar we hebben de technische kant geoefend. Dit was ook belangrijk om het programma voor de komende weken/maanden op te maken. We zullen nu elke vrijdag trainen tot eind juni.”

“Ik stond wel te popelen, ja”, klinkt het. “Ik voelde me precies een klein kind dat terug naar school mocht (lacht). Het was ook tof om nog eens andere mensen te zien, om over het leven te praten. Wat mijn eerste vraag aan mijn collega’s was? Simpel: hoe ist? In het begin van de coronatijd kan je jezelf nog wel individueel bezighouden, maar op den duur wordt dat toch moeilijk dus het was tof iedereen terug te zien en weer in groep te kunnen trainen. Belangrijk in een ploegsport. Al was het ook raar soms. Je mocht bijvoorbeeld niet koppen. Of de bal met je handen pakken. En ook de potjes oprapen - wat ik wel eens doe - was niet toegestaan. Je moest er je hoofd dus bijhouden, alleen bij het koppen dus niet (lacht). En thuis douchen… Ik dacht op een bepaald moment: wat ben ik aan het doen? Dat was even wennen. Ik had in mijn zak alleen schoenen bij, zelfs geen scheenbeschermers want het was zonder contact trainen. Ja, het was zoeken.”

Voorbereiding

In september moeten de Flames weer aan de bak in de kwalificaties voor het EK. Vrijdag 18 september nemen ze het op tegen Roemenië, dinsdag 22 september treden ze in Zwitserland aan. Daarna volgt nog een verplaatsing naar Litouwen, op dinsdag 27 oktober, en het thuisduel tegen rechtstreekse concurrent Zwitserland op dinsdag 1 december. Die laatste twee partijen hadden eerder moeten plaatsvinden, maar werden wegens het coronavirus uitgesteld.

Na vier wedstrijden gaan Belgie en Zwitserland samen ongeslagen aan de leiding in groep H. De negen groepswinnaars en de drie beste tweedes plaatsen zich voor het EK in Engeland. De andere runners-up spelen barrages. Het EK werd naar 2022 (6-31 juli) uitgesteld om de concurrentie met het eveneens uitgestelde EK voor mannen uit de weg te gaan.

Ook de nationale meisjesploegen komen vanaf dit weekend weer samen in Tubeke. Zaterdag deed de U17 dat al, zondag volgen de Flames onder 16 jaar en op pinkstermaandag is de U15 aan de beurt. Ook in de weekends van 6, 13 en 27 juni staan trainingen geprogrammeerd voor de jonge Flames.