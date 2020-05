Korpschefs en burgemeesters in grensstreek misnoegd over openstellen grenzen: “Niemand was op de hoogte, wij mogen het weer opkuisen”

De onduidelijkheid aan de grens met Frankrijk - nu Belgen toch het land niet binnen mogen om familie te bezoeken - heeft ook enkele burgemeesters en korpschefs in West-Vlaanderen gestoord. “Niemand was op de hoogte van deze verandering”, klinkt het. “Het is een soep: in Brussel beslissen ze en wij mogen het opkuisen.

Wat een mooi pinksterweekend voor veel Belgen die hun familie over de grens al maanden niet meer hadden gezien, is vooral een start vol verwarring en chaos geworden. Vrijdagavond kondigde binnenlandminister Pieter De Crem (CD&V) Belgen naar Nederland, Frankrijk, Duitsland en Luxemburg konden gaan om familie te bezoeken. Zaterdagochtend werd duidelijk dat ook winkelen over de grens mogelijk was. Maar al snel bleek dat het niet zo eenvoudig zou zijn. Heel wat Belgen werden aan de Franse grens teruggestuurd door de Franse gendarmerie.

West-Vlaamse korpschefs en burgemeesters in de grensgemeenten reageren kwaad op de gebeurtenissen. “Het is vooral chaotisch dat we dit via de pers moeten vernemen”, zegt Kenneth Coingé, korpschef van zone Arro Ieper. “Geen korpschef of burgemeester aan de grens was hiervan op de hoogte.”

Onbegrijpelijk

Federaal Parlementslid Bercy Slegers (CD&V) uit Wervik vraagt duidelijke communicatie: “Ik weet dat mensen de grens oversteken om te gaan winkelen. Maar de politie controleert actief op parkings van Franse grootwarenhuizen en deelt ook boetes uit. Onze inwoners uit de grensstreek kunnen ook niet op familiebezoek. En dat dit niet mogelijk was, werd door geen enkele instantie gecommuniceerd, dat is onbegrijpelijk.”

“Hier in Menen blijven we controleren zoals we eerder al deden”, zegt burgemeester Eddy Lust (Open Vld). De controle was wat versoepeld, maar enkel essentiële verplaatsingen zijn mogelijk. Het is gek, het is een soep, het is ongelofelijk. Eerst met het onderwijs, nu dit. Altijd hetzelfde, zij beslissen in Brussel en wij mogen het opkuisen.” (ptb, jhm)