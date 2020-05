OVERZICHT. Waar kan je dit verlengde Pinksterweekend wel of niet terecht?

De kans is groot dat u op maandag voor een gesloten deur staat als u wilt gaan winkelen. Kijk hier wat zeker gesloten is en waar u toch nog terecht kan in het verlengde Pinksterweekend. Cafés en restaurants zijn sowieso nog dicht door de coronamaatregelen. Maar ook banken, gemeentehuizen en de meeste warenhuizen zijn gesloten.