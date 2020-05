Rode Duivel Radja Nainggolan neemt afscheid van nicht in pakkende post op Instagram

In een pakkende boodschap op Instagram heeft Radja Nainggolan afscheid genomen van zijn nicht. Die vocht, net als zijn vrouw, tegen kanker.

"Liefste schat, we zullen je allemaal missen.. uw ventje, de kids, de papa, de zussen en broers, iedereen... zo jong kan ik nog steeds niet geloven.... ga nu naar de moeke en geeft ze nen dikke knuffel... en zij beschermt u verder... we all gonna miss you", zo luidt het bericht van Nainggolan op de sociale media-site. Volgens Het Laatste Nieuws gaat om Amber Noboa, de dochter van zijn halfbroer. Net als de echtgenote van de voetballer, vocht Amber tegen kanker.

Meerdere collega-voetballers, zoals Romelu Lukaku, Jelle Van Damme en Thibaut Courtois, condoleerden Nainggolan al op Instagram.