President Trump wil G7-top uitstellen en Rusland in de toekomst weer uitnodigen

De Amerikaanse president Donald Trump is van plan de in juni in de VS geplande G7-top uit te stellen naar september, en ook meer landen uit te nodigen.

Zaterdag weigerde de Duitse kanselier Angela Merkel nog een uitnodiging van Trump voor een G7-top in Washington. Normaal gezien zou die in juni doorgaan via teleconferentie omwille van het coronavirus, maar Trump wilde dat de andere wereldleiders naar Washington zouden komen.

Nu zegt Trump niet het gevoel te hebben dat de G7 - de zeven grootste industrielanden - nog vertegenwoordigt wat in de wereld gebeurt. Hij noemde de groep “achterhaald”. Hij is dan ook van plan om Rusland, Zuid-Korea, Australië en India uit te nodigen voor een uitgebreide top in september. Normaal bestaat de G7 uit de leiders van Groot-Brittannië, Canada, Frankrijk, Duitsland, Japan, Italië en de VS.