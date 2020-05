Een jaar spoorloos, een jaar vol vragen: alles wat we weten over de mysterieuze verdwijning van Théo Hayez

Overijse -

Théo Hayez (18) beleefde zes maanden lang zijn droom tijdens een trektocht door Australië. Tot de Brusselaar twee weken voor zijn terugkeer naar ons land verdween na een avondje uit in Byron Bay. Eén jaar later smeken zijn ouders, familieleden en tal van vrijwilligers nog steeds naar nieuwe getuigen die iets over zijn lot kunnen vertellen. Want de familie blijft achter met alleen maar vragen. “Wij blijven hopen. Samen moeten we erachter komen wat er met hem is gebeurd.”