Rellen in VS lopen totaal uit de hand: politiewagens rijden betogers omver in New York, man die winkel verdedigt in coma geslagen in Dallas

De protesten in de Verenigde Staten naar aanleiding van de dood van een zwarte man zijn zaterdagnacht opnieuw compleet uit de hand gelopen. In New York reden twee politiewagens in op een groep betogers en werd een vrouw gearresteerd voor poging moord op vier agenten, en in Dallas werd een man in coma geslagen terwijl hij zijn winkel probeerde te verdedigen tegen plunderaars. In verschillende grote steden in het hele land geldt intussen een avondklok, in negen staten wordt de Nationale Garde ingezet om de openbare orde te herstellen. President Trump wijst intussen met een beschuldigende vinger naar “anarchistische en extreemlinkse elementen” die het land proberen te ontwrichten, en dreigt er mee om het leger in te zetten als de staten de chaos niet snel onder controle krijgen.

Opgelet: dit artikel bevat schokkende beelden!

In New York waren er zaterdag voor de derde dag op rij protesten, ditmaal met name in de wijken Brooklyn en Manhattan. In Brooklyn blokkeerden honderden betogers omstreeks 20 uur ’s avonds met een metalen barricade twee politiewagens, die ze bekogelden met flessen en verkeerskegels. De politiewagens reden daarop enkele tientallen betogers omver.

Het prominente Democratische Congreslid Alexandra Ocasio-Cortez, afkomstig uit Brooklyn, reageerde geschokt op het incident. “Agenten van de NYPD reden zonet met hun wagen op een massa mensen in. Ze hadden hen kunnen doden, en we weten niet hoeveel gewonden er zijn. NIEMAND mag zoiets doen. Burgemeester De Blasio, deze agenten moeten verantwoordelijk worden gehouden voor hun acties.”

Burgemeester De Blasio noemde het incident later “zorgwekkend”, maar voegde daaraan toe dat “als de betogers uit de weg waren gegaan en de politiewagen niet hadden proberen te omsingelen, de situatie zich niet had voorgedaan”.

Vrouw opgepakt voor poging moord op vier agenten

Nog in Brooklyn werd omstreeks 22.40 uur plaatselijke tijd een vrouw gearresteerd voor het gooien van een Molotovcocktail door het raam van een politiebusje. De cocktail vatte geen vuur, en er raakte niemand gewond. De 27-jarige Samantha Shader werd opgepakt op verdenking van poging tot moord van een politieagent.

En in Manhattan betoogden honderden mensen dan weer voor Trump Tower, waar president Donald Trump woonde voordat hij zijn intrek nam in het Witte Huis. Demonstranten gooiden met flessen en afval in de richting van agenten, die op hun beurt pepperspray gebruikten. Daar werden zeker zeven mensen gearresteerd.

We in front of the Trump Tower pic.twitter.com/jK786HDf4B — ?SH (@a_galvez21) May 30, 2020

Man in coma geslagen in Dallas

In Dallas, in de staat Texas, sloegen relschoppers zaterdagnacht dan weer een man in elkaar die volgens onbevestigde berichten zijn winkel met een zwaard probeerde te verdedigen tegen plundering. Op beelden op sociale media is te zien hoe de man bewegingsloos op straat ligt nadat een handvol mensen op hem slaan en schoppen. Hij werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht, en zou in coma liggen.

A mob of rioters just murdered a man in cold blood in Dallas. He was defending his store. pic.twitter.com/1b28ezTUiY — Ian Miles Cheong (@stillgray) May 31, 2020

533 arrestaties in Los Angeles

Ook in Los Angeles blijven de protesten intussen aanhouden. Ook in die stad geldt nu een avondklok, van 20 uur zaterdagavond tot 5.30 zondagochtend. Burgemeester Eric Garcetti zegt dat het uitgaansverbod nodig is om de “vrede te herstellen”.

The curfew has been expanded to the entire city to keep Angelenos safe. People in the City of Los Angeles are required to stay indoors tonight, starting at 8 p.m. until 5:30 a.m. on Sunday morning. — MayorOfLA (@MayorOfLA) May 31, 2020

Volgens de politie van Los Angeles vindt er in het centrum van de stad veel en gewelddadig protest plaats, waarbij brand gesticht wordt en er op agenten wordt geschoten. Daarbij werden zaterdag in totaal 533 mensen opgepakt. Onder andere omwille van inbraak, plundering, geweld tegen de politie, of poging tot doodslag. Op 18 personen na zijn alle arrestanten inmiddels weer op vrije voeten. Zes agenten raakten bij de protesten gewond.

RIOTS UNDERWAY IN LOS ANGELES pic.twitter.com/BFTPR4d7AW — Breaking911 (@Breaking911) May 30, 2020

13 agenten gewond in Philadelphia

In de binnenstad van Philadelphia, in de staat Pennsylvania, zijn zeker 13 agenten gewond geraakt bij gewelddadige betogingen, nadat een groep relschoppers nabij het stadhuis en het kunstmuseum vernielingen aanrichtte. Op beelden op sociale media is te zien dat er branden woeden voor het stadhuis, die veel rook veroorzaken. Mensen sprongen daarbij op politieauto’s, sloegen de ruiten in, en spoten er graffiti op. Volgens de politiecommissaris van de stad zijn vier politiewagens in brand gestoken.

Aerial view shows a large gathering of demonstrators in the streets of Philadelphia as a fire burns amid protests over the death of George Floyd. https://t.co/OdRVqCsGsg pic.twitter.com/B2vQGDUScD — ABC News (@ABC) May 30, 2020

De betogers probeerden ook een standbeeld van de vroegere burgemeester Frank Rizzo omver te trekken. Rizzo was in de jaren ‘70 burgemeester van Philadelphia en stond bekend om zijn harde optreden tegen criminaliteit, maar werd ook beschuldigd van het discrimineren van minderheden.

Nieuw protest in Minneapolis ondanks avondklok

In Minneapolis tenslotte duurt het protest ook voort, ondanks het al langer geldende uitgaansverbod. CNN meldt dat de oproerpolitie demonstranten terugdringt met traangas. De gouverneur van Minnesota, Tim Walz, heeft bewoners opgeroepen thuis te blijven.

Ali Velshi in Minneapolis: "This was a 100% peaceful march and the police opened fire into it. There was no reason to do so, there was zero provocation." pic.twitter.com/iiL2EgDxtw — Matthew Gertz (@MattGertz) May 31, 2020

Het was een incident in Minneapolis dat aan de basis ligt van alle protesten: maandag stierf George Floyd nadat een blanke politieagent negen minuten lang met zijn knie op de nek van de zwarte man drukte. Agent Derek werd al snel ontslagen en na enkele dagen protest ook in verdenking gesteld van moord en doodslag, maar dat is niet voldoende om de protesten de kop in te drukken.

Avondklok van kracht in 16 steden, Nationale Garde ingezet in 8 staten, Trump dreigt met leger

Door de massale protesten geldt nu alles samen een avondklok in 25 grote steden in 16 staten, waaronder Los Angeles, Atlanta, Louisville, Columbus en Minneapolis. Verschillende staten willen ook de nationale garde inzetten. In zeker acht staten heeft de gouverneur daarvoor al toestemming. Het gaat om Minnesota, Ohio, Georgia, Colorado, Wisconsin, Kentucky, Utah en Texas. Ook hoofdstad Washington doet er een beroep op. De nationale garde behoort tot de reservestrijdkrachten van de VS. De gouverneur kan besluiten de gardisten in te zetten bij natuurrampen en andere noodsituaties.

President Donald Trump dreigde er zaterdagavond mee om het Amerikaanse leger in te zetten. Hij schrijft op Twitter dat staten en steden veel harder moeten optreden tegen relschoppers. “Progressieve gouverneurs en burgemeesters moeten VEEL harder optreden. Anders komt de federale overheid in actie om te doen wat nodig is, onder meer door de grenzeloze macht van ons leger in te zetten en veel arrestaties te verrichten.”

Crossing State lines to incite violence is a FEDERAL CRIME! Liberal Governors and Mayors must get MUCH tougher or the Federal Government will step in and do what has to be done, and that includes using the unlimited power of our Military and many arrests. Thank you! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 30, 2020

Trump legt de schuld voor de uit de hand lopende protesten intussen bij “anarchistische en extreemlinkse elementen” die het land willen doen ontploffen, en wordt daarin bijgetreden door zijn minister van Justitie William Barr. De betogers wijzen dan weer met een beschuldigende vinger naar extreemrechts, dat bewust geweld zou uitlokken om de geweldloze protesten tegen politiebrutaliteit in een slecht daglicht te stellen.

Black Lives Matter

Dodelijk geweld tegen zwarte Amerikanen is sinds de vrijspraak van George Zimmerman, een blanke burgerwachter die de jonge Afro-Amerikaan Trayvon Martin in zijn voortuin doodschoot, een zeer levendig thema in de VS. In navolging van de zaak-Zimmerman ontstond de BlackLivesMatter-beweging. In de zeven daarop volgende jaren waren gevallen van buitensporig en soms zelfs dodelijk (politie)geweld tegen Afro-Amerikaanse burgers legio.

Zo roept de zaak ook herinneringen op aan de dood van Eric Garner in New York in 2014. Die man stierf toen de politie hem bij een arrestatie in een wurggreep hield. Ook hij riep verschillende keren “ik kan niet ademen”, een kreet die later uitgroeide tot een van de slogans waarmee het politiegeweld tegen zwarten in de VS werd aangeklaagd.

En begin dit jaar kwam een andere zwarte jongeman om het leven toen hij al joggend “verward” werd met een inbreker. Een vader en zijn zoon onderschepten de jongen met hun pick-up en schoten hem dood.