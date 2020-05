Ze was betrokken bij de transfer van Stanciu naar Anderlecht en stond ooit in de Playboy, nu wil Anamaria Prodan een club kopen

“De man van tien miljoen”. Het is een bijnaam die Nicolae Stanciu nooit van zich zal kunnen afspelen. De Roemeen is nog steeds de duurste aankoop ooit van Anderlecht, mede dankzij het werk van ene Anamaria Prodan. En die wil nu met de centen gooien.

De 47-jarige Roemeense is geen doetje. Ze stond in haar leven ooit in de Playboy en maakte het daarna als makelaar in het voetbal. Prodan is actief bij Spocs Global Sports, waar ze onder anderen Stanciu en voormalig wereldkampioen Christian Panucci in haar portefeuille heeft. Ook Ali Samatta (ex-Genk) is klant bij het makelaarsbureau.

Prodan is getrouwd met Laurentiu Reghecampf, ex-speler en huidig trainer van Al-Wasl Sports Club in de Verenigde-Arabische Emiraten. De club die eind januari nog gelinkt werd aan… Stanciu. Maar de Roemeense middenvelder bleef uiteindelijk bij Slavia Praag.

Foto: BELGA

Maar genoeg over de floptransfer van Anderlecht. Prodan wil deze keer geen centen verdienen, maar net uitgeven. De Roemeense zou graag investeren in FC Hermannstadt, een eersteklasser in haar thuisland waar haar man al connecties heeft. De club sukkelt met een schuld van om en bij de 700.000 euro en dreigt dus failliet te gaan.

“Het is niet juist dat de voorzitter hier aankomt in zijn Bentley terwijl de spelers nog duizenden euro’s geld moeten krijgen”, reageerde ex-speler Daniel Offenbacher onlangs in een interview. “Ik kreeg vier maanden lang niks en betaalde veel kosten uit eigen zak.”

Aan die situatie wil Prodan dus iets doen. “Ik weet niet wat ik na de coronacrisis ga doen”, zei ze een tijdje geleden. “Ik wil een club kopen.” Eerder zat ze al eens in de raad van bestuur van FC Snagov en FC Cluj. Nu wil ze dus nog een stapje verder gaan en eigenares worden van een voetbalclub. En tussendoor model en actrice blijven. Een toekomst die ze ook haar dochter toewenst. “Ik zie het probleem niet met poseren voor magazines als Playboy. Ik zou het mijn dochter ook laten doen als ze dat wil.”