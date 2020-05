Actiecomité vraagt maatregelen na aanrijding meisje (2) in Schaarbeek: “Brede, kaarsrechte banen zijn gemaakt om te racen”

Brussel / Schaarbeek - Het actiecomité 1030/0 heeft samen met meer dan 100 buurtbewoners zaterdagavond een mensenketting op afstand gehouden op de plek waar vrijdagavond een tweejarig kind werd aangereden. Ze zijn de straatraces in hun buurt beu.

Een autobestuurder heeft vrijdagavond omstreeks 20.15 uur een tweejarig kind aangereden in de Kesselsstraat vlakbij het kruispunt met de Wijnheuvelenstraat. Het kind verkeert niet in levensgevaar. “De bestuurder is vrijdagavond verhoord en ondertussen vrijgelaten”, vertelt Audrey Dereymaeker, woordvoerster van de politiezone Noord. “Het is momenteel nog niet duidelijk wat de omstandigheden van het ongeval waren. Er is daarom een onderzoek gestart om de precieze omstandigheden van het ongeval te achterhalen.” (Lees verder onder de video)

Video: Amaury Michaux

Het wijkcomité klaagt al jaren aan dat er in de bewuste straat straatraces worden gehouden. De politiezone Noord bevestigt dat ze in het verleden al verschillende voertuigen in beslag genomen hebben in de bewuste straat door straatraces, maar dat het onderzoek moet uitwijzen of dat nu ook het geval was. “Ook nu verklaren ooggetuigen dat het een automobilist was die aan het racen was die het kind heeft aangereden”, vertelt Pieter Fannes van het actiecomité 1030/0. “Het probleem in deze straat en bij uitbreiding in de hele buurt is al een hele tijd bekend. Deze straat is uitgerust om als racebaan te gebruiken. Er zijn wel snelheidsremmers, maar die zijn zo laag dat je nog altijd makkelijk tegen 70 kilometer per uur daarover kan rijden. Er is in het verleden al een petitie rondgegaan die 200 handtekeningen heeft opgeleverd om deze rijbaan opnieuw in te richten. Daar is nog geen gehoor aan gegeven.”

Snelheidsovertredingen

Volgens het actiecomité is de situatie sinds twee weken ook enorm verergerd. “Een bepaald publiek heeft geen ontspanningsmogelijkheden meer en heeft het gevoel dat de straten momenteel leger zijn. Zij gebruiken de straten dan als racebaan en dat blijkt ook te kloppen uit de gegevens die buurtbewoners zelf bijhouden. Het aantal wagens dat hier passeert is in vergelijking met voorgaande jaren afgenomen, maar het aantal snelheidsovertredingen is omgekeerd evenredig toegenomen”, vertelt Fannes.

Foto: amg

Dat bevestigt ook buurtbewoner Bram Borloo. “Ik heb het ongeval zien gebeuren en de bewuste auto zien wegscheuren. Ik heb nog een foto van zijn nummerplaat kunnen nemen, maar gelukkig hebben omstaanders hem kunnen tegenhouden. Sinds de coronamaatregelen wat zijn afgenomen, zijn de straatracers enorm toegenomen. De limiet bij de Schaarbekenaren is al lang overschreden. Er moet nu iets aan gebeuren.”

Te mild

Het actiecomité wil dat er maatregelen genomen worden. “De politie controleert hier wel, maar die controles moeten opgevoerd worden. Daarnaast is de reactie van ons gerecht om straatracers nog steeds te mild. Tenslotte willen we ook een structurele oplossing voor verschillende straten in deze wijk. Brede lanen die kaarsrecht zijn, moeten bijvoorbeeld hogere drempels en chicanes krijgen.”

Schepen van Mobiliteit Adelheid Byttebier (Groen) laat weten dat de Kesselsstraat al een tijd op de radar van gemeente en politie staat. “We zijn op de hoogte van de problemen die zich voordoen in de Kesselsstraat en zijn aan het bekijken welke oplossingen daarvoor genomen kunnen worden. Ik begrijp de ongedurigheid van buurtbewoners, maar infrastructuuraanpassingen hebben meestal tijd nodig. We nemen echter onze verantwoordelijkheid – zoals we dat ook bij andere zwarte punten doen – en bekijken welke aanpassingen er kunnen doorgevoerd worden.”