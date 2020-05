40 nieuwe ziekenhuisopnames en 14 sterfgevallen door coronavirus: “Nog steeds nieuwe besmettingen, maar de trends dalen”

De afgelopen 24 uur werden in ons land 195 nieuwe gevallen van het coronavirus vastgesteld, waarvan 129 in Vlaanderen. Dat brengt het totaal op 58.381.

Er werden ook 40 nieuwe patiënten opgenomen in de ziekenhuizen. 118 mensen werden dan weer genezen verklaard, zodat er nu nog 821 patiënten opgenomen zijn. Daarvan liggen er 168 op intensieve zorgen, 5 minder dan gisteren. Er vallen ook 14 nieuwe sterfgevallen te betreuren, waarvan 6 in een woon-zorgcentrum. De totale dodentol door de coronapandemie in ons land bedraagt nu 9.467.

“Er worden in ons land nog steeds nieuwe besmettingen vastgesteld, maar de trends dalen”, klinkt het bemoedigend bij het crisiscentrum. “Hou dus vol en volg de algemene maatregelen op, zorg goed voor jezelf en voor anderen.”